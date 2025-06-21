Şanlıurfa'da Buğday Tarlasındaki Yangın: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da buğday tarlasında yangın: 1'i ağır 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık bin dönüm tarla zarar gördü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğdin ve Satıcık Mahalleleri arasında bulunan buğday ekili arazide çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangına müdahale eden 5 kişi yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.G.'nin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. T.G., sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakımda ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.