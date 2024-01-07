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Şanlıurfa'da Cadde Ortasında Kaza: Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Cadde Ortasında Kaza: Yaya Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cadde ortasında çarpışan otomobillerden biri savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaya ağır yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa\'da Cadde Ortasında Kaza: Yaya Ağır Yaralandı
07.01.2024 - 18:17,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde ortasında çarpışan otomobillerden biri, savrularak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yusuf Sami Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki 34 FAK 989 plakalı otomobil ile C.A. hakimiyetindeki 33 E 0860 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen U.Ç.'ye çarptı. Kaza sonrası aracın çarptığı yaya ağır yaralanırken, otomobiller ise bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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