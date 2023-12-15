Şanlıurfa\'da camide ayakkabı hırsızlığı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan Osman Ağan Camisine giden henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, dizlerinin üzerine çökerek namaz pozisyonuna geçti. Namaz kılar gibi bir süre bekleyen şahıs, daha sonra ayakkabıların konulduğu dolaba yöneldi. Ayakkabıları sırasıyla ayağına deneyen şahıs, beğendiği ayakkabıyı alarak uzaklaştı. Rahat tavırlarla yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami cemaati yaşanan hırsızlık olayına tepki göstererek ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Vatandaşlardan Abdullah İzol, "Camide son zamanlarda ayakkabı hırsızlıkları başlamış. Camiye gelen cemaat ayakkabısız eve gidiyor. Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Herkes çocuğuna sahip çıksın" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA