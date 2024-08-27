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Şanlıurfa'da cinayet: Genç öğretmen fıstık tarlasında öldürüldü

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğretmen Yasin Kayran, fıstık bahçesinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi tutuklandı.

27.08.2024 19:25
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Şanlıurfa'da cinayet: Genç öğretmen yardım etmek için aracına aldığı şahıs tarafından fıstık tarlasında öldürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğretmen Yasin Kayran, fıstık bahçesinde tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, kısa sürede cinayet şüphesini yakaladı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Bozova ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin öğretmen Yasin Kayran'ın olduğu tespit edildi. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Cinayet şüphelisi tutuklandı

Cinayete kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla, özel olarak oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma yürüttü. Cinayet şüphelisi Ahmet Elçi'nin, Kayran'a ait 63 EN 574 plakalı otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Elçi'yi kanlı elbiseler içinde öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Jandarmada verdiği ifadede, Şanlıurfa'dan Bozova'ya gitmek için yolda otostop yaptığını belirten Ahmet Elçi, ölen Yasin Kayran'ın kendisini aracına aldığını belirtti. Daha sonra Elçi, işlediği cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını ileri sürdü. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3-sayfa, Bozova, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da cinayet: Genç öğretmen fıstık tarlasında öldürüldü - Son Dakika

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