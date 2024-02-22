Şanlıurfa'da depremde yıkılan binanın müteahhidine hapis cezası - Son Dakika
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Şanlıurfa'da depremde yıkılan binanın müteahhidine hapis cezası

Şanlıurfa\'da depremde yıkılan binanın müteahhidine hapis cezası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın cezasında oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle indirim yapıldı.

22.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:23
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depreminde Şanlıurfa'da yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı. Duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu. Depremde ölenlerin avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise sunulan mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek müvekkillerinin de aynı binanın enkazında oğlunu kaybettiğini söyledi. Savcı ise mütalaasında müteahhidin apartmanın inşaatında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu dile getirdi.

Cezada indirim yapıldı

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.Yıkılan aynı binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasına karar verildi. Kararda ayrıca apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Deprem, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da depremde yıkılan binanın müteahhidine hapis cezası - Son Dakika

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