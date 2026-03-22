Şanlıurfa\'da Dolu ve Kar Yağışı Sürücüleri Zora Soktu

Şanlıurfa'da, Viranşehir- Diyarbakır Karayolunda etkili olan dolu ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Viranşehir ile Diyarbakır Karayolunda etkili olan dolu ve kar yağışı, kısa sürede yolu beyaza bürüdü. Aniden bastıran dolu ve kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yolun bazı kesimlerinde araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yolun tamamen karla kaplandığı görüldü. Yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA