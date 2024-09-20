Şanlıurfa'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Suruç'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı.

20.09.2024 18:36
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Şanlıurfa'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, şehir içi toplu taşıma minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan çevre yolunda henüz sürücüsü belirlenemeyen 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen Zeki Karabulut idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan feci kazada, aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeki Karabulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak inceleme çalışması başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa\'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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