Şanlıurfa\'da düğünde rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman Valisi Osman Varol Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Osman Varol, terörle mücadele, suçla mücadele, narkotik operasyonları ve göçmen kaçakçılığı gibi konularda yapılan çalışmaları anlattı ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti.