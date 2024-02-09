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Şanlıurfa'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüş Kuşak Mahallesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı belirlenen iş yeri sahibi H.S., N.E., N.E., M.S. ve K.V. gözaltına alındı. Kumar oynayan 13 kişiye ise 83 bin 535 lira ceza uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA