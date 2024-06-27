Şanlıurfa\'da Elektrik Kablosu Patladı

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Şanlıurfa'da elektrik direğinden kopan elektrik kablosu dakikalarca sokak ortasında bomba gibi patladı. Mahallede yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle girişinde yaşanan olayda, elektrik direğinden kopan elektrik kablosu yanmaya başladı. Yanmayla birlikte peş peşe patlamaların olduğu elektrik hattı, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi elamanları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu patlama durduruldu. Bir süre kesintiye uğrayan enerji, arızanın onarılmasının ardından yeniden verilmeye başlandı. - ŞANLIURFA