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Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altında ezildi: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altında ezildi: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada, otomobilin kavşaktan dönüş almaya çalışan bir tırın altına girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri olay yerinden çıkarılarak morga kaldırıldı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa\'da feci kaza: Otomobil tırın altında ezildi: 3 ölü, 2 yaralı
23.01.2024 - 21:46,
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Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altında ezildi: 3 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin kavşaktan dönüş almaya çalışan tırın altına girmesi sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Çamlıdere kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Viranşehir istikametine ilerleyen Mehmet Sümer idaresindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş almaya çalışan Yusuf Ç.'nin kontrolündeki 47 AAH 185 plakalı tırın altına girdi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Feci kazada, tırın altında kalan otomobildeki sürücü Mehmet Sümer ile Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu hayatını kaybetti. Cesetler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak cenaze aracıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Burhan S. ve Ahmet U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altında ezildi: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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