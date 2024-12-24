Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücü Ali Taşçı hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

24.12.2024 16:59
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Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücünün feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, park halindeki Ali Taşçı'ya ait 27 GH 779 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Park ettikten sonra aracının arka tarafına geçen Taşçı bu sırada kendi aracı ile diğer kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Taşçı'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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