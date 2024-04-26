Şanlıurfa\'da Fiziksel Engelli Genç Suda Boğuldu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 25 yaşındaki fiziksel engelli genç girdiği suda boğuldu.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fiziksel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Durdu (25) öğle saatlerinde yanında kimsenin olmadığı sırada serinlemek amacıyla girdiği su birikintisinden çıkamayarak boğuldu.

Uzun bir zaman haber alınmayan Mustafa Durdu'a ait elbiselerin su birikintisi yanında bulunması üzerine köylüler kendi çabalarıyla suda genci arama çalışması başlattı. Mustafa Durdu'ya ulaşamayan yakınları olay yerine jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Su birikintisinde yapılan arama çalışmaları sonucu Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA