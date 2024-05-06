Şanlıurfa\'da Gençlerin Parktaki Ateş Keyfi Kameralara Yansıdı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki gencin parktaki kamelyada bulunan ahşap masanın üzerinde ateş yakıp ısınması kameraya yansıdı. Gözaltına alınan gençler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken masada hasar oluştuğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre iki genç parktaki kamelyada yer alan ahşap masanın üzerinde ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri ateşi söndürüp gençleri karakola götürdü. İfadeleri alınan gençler daha sonra serbest bırakıldı.

Gençlerin ateşi yakıp ısındıkları anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA