 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye giren 133 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyon sonucunda yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

29.12.2023 - 21:12,
Abone Ol

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde kent genelinde belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda, 133 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine yurt dışı yasağı getirilen 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Şanlıurfa\'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Göçmen, Tutuklama, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement