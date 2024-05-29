Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa\'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

29.05.2024 16:10
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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