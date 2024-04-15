Şanlıurfa\'da Hırsızlar Elektrik Trafosu Kablolarını Çaldı

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafoların bakır kablolarını çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Son zamanlarda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesin de artış gösteren hırsızlık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgilere göre ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunu gözüne kestiren 2 hırsız, sabaha karşı demir makas ile trafonun bakır kablosunu keserek çaldı.

Hırsızların trafonun yanına gelmeleri ve kabloyu kesme anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ŞANLIURFA