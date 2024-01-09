Şanlıurfa\'da inşaat işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaata çalışan Süleyman Cura (44) dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Ağır yaralı Cura, burada da müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ŞANLIURFA