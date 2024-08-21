Şanlıurfa\'da Işıklarda Bekleyen Tıra Otomobil Çarptı: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ışıklarda bekleyen bir tıra otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı Saraykent ışıklarında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 27 LF 727 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen yakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA