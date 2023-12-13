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Şanlıurfa'da jandarmadan şok yol uygulaması - Son Dakika
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Şanlıurfa'da jandarmadan şok yol uygulaması

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde jandarmanın düzenlediği şok yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada, 4 kilogram skunk maddesi, 256 gram eroin, 500 gram toz esrar, gümrük kaçağı 194 paket sigara ile 1 adet telefon ele geçirildi.

13.12.2023 - 23:53,  Güncelleme: 23:54
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Şanlıurfa'da jandarmadan şok yol uygulaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde jandarmanın düzenlediği şok yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, narkotik ve kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışma çerçevesinde Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hasas burunlu köpeklerin de yer aldığı uygulamada, 31 otobüs, 44 tır ve kamyon ile 136 otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda, 4 kilogram skunk maddesi, 256 gram eroin, 500 gram toz esrar, gümrük kaçağı 194 paket sigara ile 1 adet telefon ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da jandarmadan şok yol uygulaması
Kaynak: İHA
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Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da jandarmadan şok yol uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da jandarmadan şok yol uygulaması - Son Dakika
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