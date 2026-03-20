Şanlıurfa\'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda kaçak ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yürütülen faaliyetler sonucu 6 bin 290 adet gümrük kaçağı sigara, 50 paket kaçak sigara tütünü, 25 kilogram kaçak çay, 26 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 paket kaçak materyal ile 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda 34 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA