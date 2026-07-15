Şanlıurfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa\'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
15.07.2026 12:44
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Siverek'te karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karpuz yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen karpuz yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonda bulunan Z.P. (66) ve Y.P. (24) yaralanırken, karpuzlar çevreye saçıldı. Kazanın ardından kara yolunun bir bölümü tek taraflı olarak trafiğe kapanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sırasında trafik kontrollü şekilde sağlandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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