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Şanlıurfa'da kasten adam öldürme suçundan aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kasten adam öldürme suçundan aranan şahıslar yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bozova ilçesinde haklarında aynı dosyadan "Kasten öldürme suçundan aranma" kayıtları bulunan E.D. ve M.D. isimli şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıslar Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şanlıurfa\'da kasten adam öldürme suçundan aranan şahıslar yakalandı
16.01.2024 - 14:10,
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Şanlıurfa'da kasten adam öldürme suçundan aranan şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Bozova ilçesinde haklarında aynı dosyadan "Kasten öldürme suçundan aranma" kayıtları bulunan şahısların yakalanması için harekete geçildi. Yapılan operasyon sonucu, haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan E.D. ve M.D. isimli şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli mahkemece tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kasten adam öldürme suçundan aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika


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