Şanlıurfa\'da kasten adam öldürme suçundan aranan şahıslar yakalandı

Şanlıurfa'da kasten adam öldürme suçundan aranan şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Bozova ilçesinde haklarında aynı dosyadan "Kasten öldürme suçundan aranma" kayıtları bulunan şahısların yakalanması için harekete geçildi. Yapılan operasyon sonucu, haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan E.D. ve M.D. isimli şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli mahkemece tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA