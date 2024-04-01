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Şanlıurfa'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa\'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, 11 gün sonra bulundu. Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.04.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, 11 gün sonra bulundu.

Olay 22 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresinden geçmeyen çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce vatandaş tarafından aralıksız bir şekilde sürdürüldü. Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Ceset, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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