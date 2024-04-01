Şanlıurfa\'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Başkentte istinat duvarı çöktü, bir kişi enkaz altında kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.