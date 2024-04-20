Şanlıurfa'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan anne ve kızı her yerde aranıyor.
Eyyübiye ilçesinin Mance Mahallesinde yaşayan Güler Durmaz (32), iddiaya göre dün eşini arayarak Balıklıgöl'e gitmek istediğini söyledi. Eşinin izni üzerine 10 yaşındaki kızı Hülya Durmaz ile dışarı çıkan kadın ve kızından iki gündür haber alınamıyor. Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını ifade eden baba Mehmet Durmaz, bu yüzden can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Durmaz, yetkililerden eşinin ve kızının bulunması için yardım istedi.
Her yerde çocuklarını aradığını fakat bir ize rastlamadığını aktaran Durmaz, "Öncelikle tüm Şanlıurfalı kardeşlerimden bir ricam var. Dünden beri eşim ve kızım kayıp. Kayıp olmasının nedeni de eşim psikiyatri hastasıdır, ruhsal problemleri bulunmaktadır. En son görüştüğümüzde Balıklıgöl'e gideceğini söyledi. Ben de izin verdim. En son oğlumla görüşmüş, Balıklıgöl'de olduğunu söylemiş, ondan sonra telefonu kapalı bir daha haber alamadık. Burada tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizden, valimizden, emniyet müdürümüzden rica ediyorum, bir an önce kızımı ve eşimi bulsunlar, bize teslim etsinler. Çünkü eşimin sağlık sorunları var. Ağır psikiyatri ilaçları kullanıyor. Akli melekeleri yerinde değil. Eşimin ve kızımın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Çok endişe içerisindeyiz. Bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Kayıp Anne ve Kızı Aranıyor - Son Dakika
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