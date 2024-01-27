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Şanlıurfa'da Kazara Silahla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kazara Silahla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda, İ.Y. adlı kişi oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K.'yı kazara vurdu. Y.K., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, İ.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Kazara Silahla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
27.01.2024 - 14:15,
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kazara silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y. (38) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K.'yı kazara vurdu. Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Y.K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, İ.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Kazara Silahla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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