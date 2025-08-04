Şanlıurfa'da Klimasız Toplu Taşımaya Ceza Yağdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Klimasız Toplu Taşımaya Ceza Yağdı

Şanlıurfa\'da Klimasız Toplu Taşımaya Ceza Yağdı
04.08.2025 15:44  Güncelleme: 16:21
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, denetimlerde klimasız toplu taşıma yapan 145 araca toplam 428 bin lira para cezası kesildi. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde, klima sistemleri kontrol edildi ve eksiklik tespit edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kavurucu sıcaklarda klimasız yolcu taşıyan 145 toplu taşıma aracına 428 bin lira para cezası kesildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Araçlara binen zabıta ekipleri, klima sistemlerini yerinde kontrol ederek, eksiklik tespit edilen araçlara yasal işlem uyguladı.
Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan denetimler sonucunda, klimalarını çalıştırmadığı tespit edilen 145 toplu ulaşım aracına 428 bin 185 lira idari para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, toplu taşıma araçlarında klima çalıştırmayan sürücüler ya da diğer şikayetlerini belediye iletişim merkezlerine bildirmeleri istendi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Klimasız Toplu Taşımaya Ceza Yağdı - Son Dakika

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