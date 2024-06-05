Şanlıurfa'da Kurbanlık Boğaları Taşıyan Tır ile Traktör Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da Kurbanlık Boğaları Taşıyan Tır ile Traktör Çarpıştı

Şanlıurfa'da kurbanlık boğaları taşıyan bir tır, arpa yüklü bir traktörle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve kurbanlık boğalar araziye dağıldı. Sahipleri büyük çaba harcayarak kurbanlıkları yakalamaya çalıştı.

05.06.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da kurbanlık boğaları taşıyan tır ile traktör çarpıştı

Kaza sonrası kurbanlık boğalar araziye dağıldı

Sahipleri kurbanlıkları yakalamak için büyük çaba harcadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kurbanlık boğaları taşıyan tırın, arpa yüklü traktör ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araziye dağılan kurbanlıklar, sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar dron ile görüntülendi.

Kaza, Şanlıurfa - Suruç Otoban Bağlantı yolunda meydana geldi. Salih Ç. idaresindeki 63 ZF 532 plakalı kurban sevkiyatı yapan tır, Muhittin P. yönetimindeki 27 N 3951 plakalı arpa yüklü traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kurbanlık boğalar araziye dağıldı

Kaza sonrası araziye dağılan kurbanlık büyükbaşlar, sahiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan 35 kurbanlık büyükbaş, bölgeye giden başka bir araç ile hayvan pazarına taşındı. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kurban, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Kurbanlık Boğaları Taşıyan Tır ile Traktör Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:23 Diyarbakır’da İsrail saldırılarına tepki: Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı Diyarbakır'da İsrail saldırılarına tepki: Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 13:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kurbanlık Boğaları Taşıyan Tır ile Traktör Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement