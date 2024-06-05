Şanlıurfa'da Kurbanlık Boğaları Taşıyan Tırın Kaza Yapması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'da kurbanlık boğaları taşıyan tırın, arpa yüklü traktör ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araziye dağılan kurbanlıklar, sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar dron ile görüntülendi.

Kaza, Şanlıurfa - Suruç Otoban Bağlantı yolunda meydana geldi. Salih Ç. idaresindeki 63 ZF 532 plakalı kurban sevkiyatı yapan tır, Muhittin P. yönetimindeki 27 N 3951 plakalı arpa yüklü traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kurbanlık boğalar araziye dağıldı

Kaza sonrası araziye dağılan kurbanlık büyükbaşlar, sahiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan 35 kurbanlık büyükbaş, bölgeye giden başka bir araç ile hayvan pazarına taşındı. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA