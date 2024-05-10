Şanlıurfa'da Kurt Saldırısı: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kurt Saldırısı: 2 Çocuk Yaralandı

Şanlıurfa\'da Kurt Saldırısı: 2 Çocuk Yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Üçpınar kırsal mahallesinde aç kalan bir kurt, evlerin arasında yiyecek arayan çocuklara saldırdı. 11 yaşındaki çocuklar kolları ve ayaklarından ısırıldı ancak mahalleli tarafından kurtarıldı. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilirken kurt ise vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgede son günlerde artan kurt görüntüleri nedeniyle vatandaşlar endişeli.

10.05.2024 12:02
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Şanlıurfa'da yerleşim yerine inen kurdun saldırdığı 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken kurt ise vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Üçpınar kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yiyecek bulamayan bir kurt, kırsal mahalleye indi. Evlerin arasında yiyecek arayan kurt, yaşları 11 olan Mehmet S. ve Müslüm B. İsimli çocuklara saldırdı. Kolları ve ayaklarından ısırılan çocukları mahalleli son anda kurtardı. Hafif şekilde yaralanan çocuklar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken kurt ise vurularak etkisiz hale getirildi.

Aç kaldıkları için köye indiler

Kurt tarafından ısırılan çocuğun babası İsmail Söylemez, "Kurt buraya geldi. Sağa sola saldırdı. Daha önce bir çocuğu ısırmış, onlar kovalayınca buraya gelmiş. Gedikten sonra oğlum Mehmet'i ısırdı. Hem ayağından hem de elinden ısırdı. Bizim komşu müdahale etmiş. O olmasaydı direkt parçalardı. Aç kaldıklarından dolayı köylere indiler. Allah etmesin ölebilirdi. Komşu olmasaydı zaten öldürecekti" dedi.

Taş atınca saldırdı

Kurda taş attıktan sonra kendisine saldırdığını söyleyen Mehmet S., "Ben koştum arkaya gittim. Evin orada ben taş attım. Köşeye gidince bana döndü. Hemen gelip elimi ağzına koydu. Sonra ayağımı ısırdı" ifadelerini kullandı.

Kurdun ellerini ve ayağını ısırdığını söyleyen Müslüm B., "Oradan gitti. Sonra arkamdaki kuzenim taş attı. Taş attıktan sonra bana döndü. Benim ellerimi, ayağımı ısırınca ben de ona vurdum" dedi.

"Gece dışarı çıkmaya korkuyoruz"

Kurt tarafından ısırılan çocuğun amcası Müslüm Buyruk, "Olay dün saat 16.30'da falan oldu. Çocuğa kurt saldırdı. Biz artık korkuyoruz. Bizim hayvanlarımız falan vardı. Devletin buna bir el atması lazımdı. Gelip hep başıboş köpekleri buraya bırakırlar. Kurt da var. Yani biz rahatsız oluyoruz. Geçenlerde de kurt gördü. Saat 03.30'da Aligör'den geldim. Fıstıkların orada gördüm. Arabadan inmeye cesaret edemedim. İklim değişiminden oluyor. Buraların hepsi sazlıktır. Bizim zaten hayvanlarımız var, gece dışarı çıkamıyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor. Okul servisi 500 metre ileride indiriyor" diye konuştu.

Öte yandan son günlerde vatandaşların bölgede çok sayıda kurt gördüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Kurt Saldırısı: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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