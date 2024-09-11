Şanlıurfa'da Mağazadan Hırsızlık - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Mağazadan Hırsızlık

Şanlıurfa\'da Mağazadan Hırsızlık

Şanlıurfa'da bir giyim mağazasına giren iki kadın, elbiseleri çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi şikayetçi oldu.

11.09.2024 14:27
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Şanlıurfa'da mağazada yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi SSK Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki kadın, müşteri gibi bir giyim mağazasına girdi. Bir süre içeride elbiseleri inceleyen ikili, daha sonra kapı önündeki tezgahlar üzerinde bulunan elbiselerden beğendiklerini çalarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları ise işyerlerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi Yılmaz Albayrak durumu polise bildirerek kadınlardan şikayetçi oldu.

"Toplamda 8-9 bin TL gibi bir zararımız var"

Mağaza sahibi Yılmaz Albayrak, "İki kadın müşteri gibi mağazaya geldi. İçerde ürünleri incelediler. Müşteri sandık şüphelenmedik. İçerde bir ürünü çalacaktı, elemanımız yanına gittiği için fırsat bulamadı. Ondan sonra dışarı çıktılar. Dışarıda komşular da görmüş, kameranın görmediği tarafta birkaç takım almışlar. Biz de güvenlik kamerasını sonradan izlediğimizde birkaç elbise alıp götürüyorlar. Toplamda 8-9 bin TL gibi bir zararımız var. Bizim mağazadan istediklerini aldıktan sonra komşumun mağazasına girip oradan da ürün çalıyorlar. Şikayetçi oldum, yaptıkları çok utanç verici bir durum, inşallah en kısa zamanda yakalanırlar" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Mağazadan Hırsızlık - Son Dakika

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