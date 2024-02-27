Şanlıurfa'da mercek operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da mercek operasyonu: 34 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen mercek operasyonunda 34 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 123 ekipten oluşan 706 Jandarma personelinin katılımıyla 53 adrese yönelik mercek operasyonu yapıldı. Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen operasyon sonucunda 53 şahıs hakkında işlem yapan ekipler, 34 zanlıyı gözaltına aldı. Şahısların ev, işyeri ve üst aramalarında ise uyuşturucu ve silahlarla birlikte çalıntı otomobil de ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 15:04  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da mercek operasyonu: 34 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen mercek operasyonunda 34 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 123 ekipten oluşan 706 Jandarma personelinin katılımıyla 53 adrese yönelik mercek operasyonu yapıldı. Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen operasyon soncunda 53 şahıs hakkında işlem yapan ekipler, 34 zanlıyı gözaltına aldı.

Şahısların ev, işyeri ve üst aramalarında ise 1 adet uzun namlulu makineli tüfek, 1 adet makinesi tabanca, 16 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 256 adet uzun namlulu silah mermisi, 653 adet tabanca mermisi, 129 adet av tüfeği kartuşu, 31 adet şarjör, 640 gram esrar maddesi, 255 gram metamfetamin maddesi, 12 gram eroin, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu aparatı, 2 adet hassa terazi ve 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da mercek operasyonu: 34 gözaltı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da mercek operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:16:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da mercek operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement