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Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kişi tarafından çalınan motosiklet, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, motosikleti parçalamaya çalışırken gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
27.12.2023 - 14:38,
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde yaşandı. B.A.'ya ait park halindeki motosiklet, gece saatlerinde bir kişi tarafından çalındı. Çaldığı motosiklete binerek hızla bölgeden kaçan şahsın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şahsı kısa sürede yakaladı. Çalınan motosikleti bir mağarada parçalamaya çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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