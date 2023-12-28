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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan motosiklet mağarada ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da motosiklet hırsızlığı kamerada
28.12.2023 - 00:06,
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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Çalınan motosiklet mağarada ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde yaşandı. B.A.'ya ait park halindeki motosiklet, gece saatlerinde bir kişi tarafından çalındı. Çaldığı motosiklete binerek hızla bölgeden kaçan şahsın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şahsı kısa sürede yakaladı. Çalınan motosikleti bir mağarada parçalamaya çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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