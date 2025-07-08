Şanlıurfa\'da Motosiklet Kazası

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü aracıyla devrilerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. K.D. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA