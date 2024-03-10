Şanlıurfa\'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Altında Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Yozgat'tan ziyaret için gelen bir ailenin otomobili kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.