Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa\'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde meydana gelen muhtarlık seçimiyle ilgili silahlı kavga olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın failleri arasında mahalle muhtarı da bulunuyor.

18.03.2024 10:06
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Şanlıurfa Valiliği dün akşam saatlerinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, "17.03.2024 günü saat 18.00 sularında Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde üç kişi yaralanmış ve Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden A.K. kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup H.K. ve T.D. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

Gözaltına alına faillerden biri mevcut muhtar

Olayın faillerinin de yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Olayın failleri olduğu değerlendirilen Mahalle Muhtarı M.K. ile diğer şüpheliler A.K., H.K. ve H.D. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alınmıştır" ifadelerine yer verilerek "Süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Mahalli idare seçimlerinin İlimizde huzur ortamında gerçekleştirilebilmesi için güvenlik birimlerimizin büyük bir titizlikle gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtarlık seçimleri olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların da hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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