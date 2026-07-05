Şanlıurfa'da komşu iki esnafın yaklaşık 2 hafta öce yaşadığı müşteri kapma kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 2 esnaf ile onları ayırmaya çalışan 2 müşteri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki pasajlar bölgesinde yaşandı. İddiaya göre komşu esnaf olan M.G. ve F.K. arasında, yaklaşık 2 hafta önce scooter almaya gelen müşteriyi kapma kavgası yaşandı. Kavgada komşu esnaflar M.G. ve F.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 müşteri yaralanırken o anlara ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde müşterileri kapmaya çalışan iki esnafın ilk önce tartıştıkları, daha sonra ise kavga ettikleri görülüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Müşteri Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika
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