Şanlıurfa\'da Müşteri Kavgası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da komşu iki esnafın yaklaşık 2 hafta öce yaşadığı müşteri kapma kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 2 esnaf ile onları ayırmaya çalışan 2 müşteri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki pasajlar bölgesinde yaşandı. İddiaya göre komşu esnaf olan M.G. ve F.K. arasında, yaklaşık 2 hafta önce scooter almaya gelen müşteriyi kapma kavgası yaşandı. Kavgada komşu esnaflar M.G. ve F.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 müşteri yaralanırken o anlara ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde müşterileri kapmaya çalışan iki esnafın ilk önce tartıştıkları, daha sonra ise kavga ettikleri görülüyor. - ŞANLIURFA