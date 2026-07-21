Şanlıurfa\'da Nesli Tükenen Altın Çakal Telef Oldu

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde ana yolda bir aracın çarpması sonucu nesli tükenme tehlikesi bulunan Altın Çakal telef oldu.

Hilvan çıkışında bulunan anayolda bir aracın çarpması sonucu nesli korunması gereken bir altın çakal telef oldu. Olayın ardından duyarlı bir vatandaş, hayvanı yol kenarına alarak başka kazaların yaşanmasını önledi.

Duyarlı vatandaş "Yaban hayvanlarının yaşam alanlarından geçen yollarda sürücülerimizin daha dikkatli ve kontrollü araç kullanmaları büyük önem taşıyor. Lütfen özellikle gece saatlerinde hız sınırlarına uyalım ve yaban hayatını korumak için daha duyarlı olalım" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA