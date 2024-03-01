Şanlıurfa\'da organize suç örgütü operasyonu: 13 tutuklama

Balıkesir'de 'Ahmet Akın' Kargaşası: Bağımsız Aday Garson Ahmet Akın'dan haber alınamıyor

Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, seçimlere bağımsız olarak girecek olan ikinci bir Ahmet Akın'ın ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Bağımsız adayın kim olduğunu öğrenmek için araştıranlar, garson olarak çalışan Ahmet Akın'ın işten ve evinden ayrılarak sırra kadem bastığını öğrendi. İsim benzerliği tartışmaları devam ederken, CHP'li Akın, bu durumun bilinçli olarak kurulan bir tezgah olduğunu savundu.