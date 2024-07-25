Şanlıurfa\'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye belediyeye ait 6 itfaiye aracı, Organize Sanayi Bölgesine ait 2 itfaiye aracı, 10 tanker ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 araç sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA