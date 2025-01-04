Şanlıurfa'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Yolcu otobüsünde 14 kg uyuşturucu bulunarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

04.01.2025 13:35
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde 14 kilogram 661 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada, 14 kilogram 661 gram esrar maddesi ile 215 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent genelinde uygulama yapıldı

Ekiplerce kent genelinde yapılan uygulamalarda ise çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Toplamda 17 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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