Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Kaza, Siverek- Karacadağ karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.H.A. idaresindeki 78 DE 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA