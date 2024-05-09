Şanlıurfa'da Otomobilin Motor Bölümüne Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobilin Motor Bölümüne Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa\'da Otomobilin Motor Bölümüne Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, yaklaşık 3 saat boyunca kediyi çıkaramayınca yardım istedi. İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, hızlıca uzaklaşarak sokak aralarına kaçtı. Sürücü ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

09.05.2024 10:22
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 34 BTA 393 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü Abdulhakim Ayneli, aracını park ederek kediyi çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca kediyi çıkaramayan Ayneli, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Çıkarılan kedi, hızlıca uzaklaşarak sokak aralarına kaçtı.

Sürücü Abdulhakim Ayneli, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Otomobilin Motor Bölümüne Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobilin Motor Bölümüne Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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