Şanlıurfa'da Özel Harekat Polisi ve Dron Destekli Uygulamada 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Özel Harekat Polisi ve Dron Destekli Uygulamada 12 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa\'da Özel Harekat Polisi ve Dron Destekli Uygulamada 12 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen özel harekat polisi ve dron destekli uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve silahlar ele geçirildi.

14.08.2024 10:51
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Şanlıurfa'da özel harekat polisi ve dron destekli gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi. Özel harekat polisi ve dron destekli yapılan uygulamalarda, 17 bin 272 şahıs, 3 bin 285 araç, 293 motosiklet, 48 umuma açık iş yeri, 13 park bahçe ile 63 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Uygulamalarda, aranan 12 şüpheli yakalandı, yapılan üst ve araç aramalarında 88 gram uyuşturucu madde, 10 sentetik narkotik hap, 3 bin 260 paket kaçak sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulama çerçevesinde 37 araç ve sürücüsüne de 117 bin 423 Türk lirası cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Özel Harekat Polisi ve Dron Destekli Uygulamada 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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