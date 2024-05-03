Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 12 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 12 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa\'da yapılan denetimlerde 12 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 956 kişinin üst araması yapıldı. Denetimler sonucunda 12 aranan şahıs yakalanırken, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca, 47 araca trafik kurallarını ihlal etmekten idari para cezası kesildi.

03.05.2024 12:59
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Şanlıurfa'da polisler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 956 kişinin üst aramasını yapan ekipler, 12 aranan şahsı yakalayarak 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 15 bin 956 şahıs, 2 bin 855 adet araç, 260 adet motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerde aralarında yasadışı bahis suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, 880 gram narkotik madde ele geçirildi. Toplam 47 araca da trafik kurallarını ihlal etmekten idari para cezası kesildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 12 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 12 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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