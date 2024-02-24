Şanlıurfa'da Polis Karakolu Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Polis Karakolu Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Şanlıurfa\'da Polis Karakolu Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki Sarayönü Karakolu önünde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ç. ve Mustafa Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:55
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Şanlıurfa'da polis karakolu önünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, karakol önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Ç. ve Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Polis Karakolu Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Polis Karakolu Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika
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