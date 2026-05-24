Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız olduğu belirlenen 3 adet uzun namlulu silah ile 1 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet G3 uzun namlulu silah, 1 adet G1 uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 269 adet mermi ve 11 adet şarjör ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA