Şanlıurfa\'da Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü

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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 45 dakika yağan yağmur sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı ev ve işyerini su bastı, sürücüler yollarda araçlarının farlarını açarak ilerledi. Öte yandan, Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleşmesi planlanan akşam konserleri de iptal edildiği bildirildi. - ŞANLIURFA