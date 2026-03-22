Şanlıurfa\'da aşırı yağış istinat duvarını yıktı: O anlar kamerada

22.03.2026 21:49  Güncelleme: 21:55
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Akpıyar Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, park halindeki bir otomobil büyük hasar aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde bir binaya ait istinat duvarı çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çökme sırasında duvarın bitişiğinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine beton parçaları düştü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede inceleme başlattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, yaşanan çökme anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Advertisement
